Знарок прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Металлурга»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, что менял сочетания звеньев по ходу матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Его слова приводит пресс-служба клуба.

— Я бы не сказал, что у нас есть проблемы со скоростью. Просто индивидуальные ошибки. Есть игроки, которые выпадают, потому начинаем искать, пробовать (сочетания звеньев), — рассказал Знарок.

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» проиграл «Металлургу» со счетом 4:1. Это уже четвертое поражение казанцев в регулярном сезоне КХЛ.

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Татьяна Леухина