Евросоюз отправит миссию на границу Армении и Азербайджана

Евросоюз решил отправить миссию на границу Армении и Азербайджана. Об этом сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

— По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и представителя Евросоюза Шарля Мишеля была встреча в Праге, там была достигнута готовность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: Минобороны Армении (архив)

Вчера глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Азербайджан и Армения договорились по главным пунктам мирного договора.



В сентябре ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась. Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных. ОДКБ отказался направлять военный контингент в страну.



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Татьяна Леухина