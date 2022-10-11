Азербайджан и Армения договорились по главным пунктам мирного договора
Азербайджан и Армения договорились по главным пунктам мирного договора, об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
— По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и так далее. Осталось только их реализовать, — приводит его слова «РИА Новости».
Чавушоглу отметил, что процесс нормализации Анкары с Ереваном и переговоры Баку и Еревана по мирному договору не может протекать отдельно друг от друга.
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