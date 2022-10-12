Россияне считают, что Казань хорошо подходит для работы фрилансером

Работать на фрилансе хотели бы 38% жителей России, 21% опрошенных это неудобно, 41% не задумывались на эту тему, согласно данным исследования сервиса «Работа.ру», которые приводит RT.



Более 61% считают, что город работы не имеет значения для фрилансера — как правило, такие специалисты работают удаленно. Однако 28% отметили, что лучше всего для фрилансеров подходит Москва, еще 12% назвали Санкт-Петербург, 9% респондентов указали Сочи, 6% — Екатеринбург, а по 4% — Краснодар и Казань.

42% респондентов указали, что при выборе города важно обращать внимание на число запускаемых там проектов. 41% отметили значимость стабильного интернета, а 34% выделили важность развитой инфраструктуры.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В опросе приняли участие более 3 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

Согласно результатам майского исследования, Казань заняла четвертое место в топе пяти лучших российских городов для фрилансеров. Одним из самых комфортных городов для занятия фрилансом столицу Татарстана считают 22% респондентов. Среди преимуществ третьей столицы России участники исследования выделили развитую инфраструктуру (75%), большое количество запускаемых проектов (66%) и хорошее качество связи, стабильный интернет — 47%.

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Маргарита Головатенко