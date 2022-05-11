Исследование: Казань вошла в пятерку лучших городов для фрилансеров

Фото: Максим Платонов

Казань заняла четвертое место в топе пяти лучших российских городов для фрилансеров. Такие данные приводит служба исследований «Работа.ру» (есть в распоряжении «Реального времени»).



Казань одним из самых комфортных городов для занятия фрилансом считают 22% респондентов. Среди преимуществ третьей столицы России участники исследования выделили развитую инфраструктуру (75%), большое количество запускаемых проектов (66%) и хорошее качество связи, стабильный интернет — 47%.

Топ городов возглавила Москва — ее выбрали 57% опрошенных. Среди ее преимуществ выделялось то же самое, что и в Казани: большое количество проектов (79%), развитая инфраструктура (63%) и наличие стабильного интернета (39%).

На втором месте — Санкт-Петербург (35%) в котором также выделяется: количество проектов (75%), инфраструктура (70%) и интернет (45%). На третьем месте оказались Сочи (27%). Город привлекает фрилансеров своей погодой и инфраструктурой (61%), а также в нем отмечается количество мест для отдыха и развлечений (48%).

Список замыкает Екатеринбург (17%). Среди его преимуществ отмечают наличие сильного профессионального офлайн-сообщества в городе (66%), развитую инфраструктуру (71%) и большое количество запускаемых проектов (54%).

Фото: Максим Платонов

Кроме того, в топ-10 лучших городов для фриланса вошли Краснодар (15%) и Калининград (15%), с небольшим отрывом — Новосибирск (12%), Владивосток (11%) и Нижний Новгород (10%). Чаще всего в них отмечались: большое количество запускаемых проектов, инфраструктура и наличие сильного профсообщества.

В октябре прошлого года сообщалось, что россияне считают самыми комфортными городами для работы на фрилансе Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Каждый десятый опрошенный также отметил Казань. Согласно данным, 24% респондентов заявили, что для них важно сильное и развитое профессиональное офлайн-сообщество в выбранном городе, 19% отметили значимость большого количества коворкингов. Для 13% опрошенных россиян имеет значение количество мест отдыха и развлечений.

Максим Кокунин