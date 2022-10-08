«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист», одержав шестую победу подряд

Фото: ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» обыграл «Автомобилист», счет встречи — 4:3 в пользу нижнекамцев (1:1, 1:1, 2:1).



Хозяева вышли вперед на девятой минуте игры, большинство реализовал Энтони Камара. Гости сравняли счет — забили Дмитрий Жукенов и Григорий Белоусов.



За полторы минуты до окончания второго периода Михаил Сидоров восстановил равновесие, но в заключительной двадцатиминутке команда из Нижнекамска забила еще две шайбы. Одну шайбу отыграл Ник Эберт.

В четверг «Нефтехимик» дома обыграл «Динамо», встреча завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев шайбы забрасывали Руслан Петрищев и Вячеслав Лещенко, в «Динамо» — Эрик О'Делл и Илья Каблуков. Решающий бросок нижнекамцев сделал Андрей Белозеров.



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Маргарита Головатенко