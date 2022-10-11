В конце октября между Нижним Новгородом и Казанью РЖД запустят вторую электричку

Фото: realnoevremya.ru / Максим Кокунин

С 28 октября между Казанью и Нижним Новгородом будет курсировать утренний электропоезд. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться ежедневно в 05.10 и прибывать в Казань в 11.30. В обратном направлении он будет отправляться в 15.50 и прибывать в Нижний в 22.10.

Фото: wikimedia.org/Дмитрий Новосельцев

Поезд будет останавливаться на станциях: Арзамас-2, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.

Первый электропоезд из Казани в Нижний Новгород отправился в августе. Электропоезд состоит из четырех вагонов и способен вместить 400 человек. Время в пути — 6 часов 20 минут.



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Татьяна Леухина