Первый электропоезд отправился из Казани в Нижний Новгород — видео

Первый электропоезд сообщением Казань — Нижний Новгород отправился в четверг в 5:10. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Электропоезд состоит из четырех вагонов и способен вместить 400 человек. Первым рейсом из столицы Татарстана отправились порядка 140 человек.

Поезд будет ежедневно отправляться из Казани в 5.10 и прибывать в Нижний Новгород в 11.30, в обратном направлении будет курсировать в 16.08 и прибывать в столицу Татарстана в 22.28. Время в пути — 6 часов 20 минут.

О планах запустить электропоезд между Казанью и Нижним Новгородом сообщалось в июле. Между двумя городами ходит ежедневный поезд, а еще летают самолеты — авиарейсы выполняет татарстанская «ЮВТ Аэро».

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Татьяна Леухина