Минниханов поручил привлечь к сотрудничеству с узбекистанским IT-парком татарстанские компании

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил изучить опыт и возможности IT-парка в Ташкенте и привлечь к сотрудничеству татарстанские компании. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханову рассказали о концепции парка. В будущем там планируется развить программы бизнес-инкубации, венчурного финансирования. На территории комплекса будут открыты коворкинг-центр, IT-академия, IT-лаборатория и отель. По всему Узбекистану откроются филиалы для развития ИТ-предпринимательства в регионах.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

Вчера президент Татарстана встретился с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым и обсудил развитие химико-индустриального технопарка «Чирчик» — совместного проекта татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров.

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Татьяна Леухина