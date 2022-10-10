Минниханов в Ташкенте обсудил развитие татарстанско-узбекистанского технопарка «Чирчик»

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана прибыл в Ташкент и встретился хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым. Они обсудили развитие химико-индустриального технопарка «Чирчик» — совместного проекта татарстанского АО «Химград» и узбекистанских партнеров.

— Сегодня на его территории осуществляют деятельность 6 компаний-резидентов. Ведется работа по размещению еще 6 новых производственных компаний. Уверен, при вашей поддержке технопарк будет успешно развиваться и дальше, — отметил Минниханов.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В эти дни в Ташкентской области работает представительная делегация Татарстана, это руководители министерств и ведомств, образовательных учреждений, а так же деловые круги.

Хоким Ташкентской области в своей приветственной речи отметил, что Татарстан близок для Узбекистана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы обмена опытом. Ташкентская сторона заинтересована изучить вопросы проектирования при строительстве, развитии общественных пространств, а также практику внедрения глемпингов. Минниханов пообещал направить специалистов по нужным отраслям в Узбекистан, сообщает пресс-служба президента Татарстана.



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Татьяна Леухина