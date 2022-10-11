На строительство Соборной мечети в Казани можно пожертвовать онлайн

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

На строительство Соборной мечети в Казани можно пожертвовать онлайн — сбор открыт на сайте igelek.tatar, сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.



— Каждый может внести свой вклад в реализацию этого важнейшего мусульманского инфраструктурного проекта прямо на сайте или осуществить перевод по банковским реквизитам, — рассказали в пресс-службе ДУМ республики.

Также пожертвовать на строительство можно офлайн — наличные можно оставить в коробах для пожертвований, установленных в здании фонда «Игелек-Доброта» на ул. Батурина, 7а и в ДУМ Татарстана по адресу ул. Габдуллы Тукая, 38.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В августе на заседании Казгордумы приняли изменения в правила землепользования и застройки. Отменяется предельный размер земельного участка под размещение объектов религиозного значения. Ранее этот лимит составлял 50 тыс. кв. метров. Его изменили до неустановленного.

О том, что Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай», стало известно 1 апреля. Строительство мечети обсуждалось уже давно. В середине января президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю.

Первый камень мечети заложили 20 мая. Само строительство планируют начать осенью этого года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.



В начале июля в Казани объявили победителей открытого Международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети и прилегающей территории. Ими стали проекты Айвара Саттарова (эскиз №8) и архитектурного бюро Ginzburg Architects (эскиз №15).



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Маргарита Головатенко