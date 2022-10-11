В Татарстане запустили единый молодежный телефон доверия

Сегодня, в день психического здоровья, в Татарстане запустился единый молодежный телефон доверия. Об этом сообщили в Министерстве молодежи республики.

Позвонить можно по номеру 8(800) 555-22-20. Телефоны доверия работают круглосуточно на бесплатной основе. Специалисты гарантируют строгую анонимность звонка, конфиденциальность полученной информации и немедленную психологическую помощь абоненту.

Фото: realnoevremya.ru

— Обращение к психологам за консультацией сегодня становится нормой. Ежегодно центрами психолого-педагогической поддержки молодежи охватывается более 106 тыс. человек. <...>. Только за последний год число обращений к психологу от молодых людей по горячей линии увеличилось на 25%. Руководство республики понимает важность и необходимость работы в данном направлении. Благодаря поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, сегодня мы запускаем Республиканский молодежный телефон доверия с единым номером, который станет опорной точкой для оказания психологической помощи молодежи, — отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Навигатор», республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ, определен координатором деятельности круглосуточного молодежного телефона доверия.

Сегодня глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что депутаты Госдумы работают над законопроектом о создании профессиональной службы психологов в России.

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Илина Хакимова