Депутат Госдумы заявила о разработке проекта о создании службы психологов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Госдумы работают над законопроектом о создании профессиональной службы психологов в России. Об этом заявила «РИА Новости» глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

— Он (законопроект) направлен на поддержку всех категорий граждан, особенно детей и молодежи. Чтобы была у нас профессиональная служба психологов, которые должны, с одной стороны, иметь профессиональное образование, с другой стороны — постоянно подтверждать его специальными документами, проходить переподготовку, — объяснила она.

Она отметила, что трагедия в Ижевске и участие граждан в спецоперации показали, что многие нуждаются в профессиональной психологической поддержке. По ее словам, проект разрабатывается комитетом с участием депутатов других фракций. Он также направлен на борьбу с лжепсихологами.

— Но скажите, пожалуйста, положение тех детей, родители которых сейчас участвуют в специальной военной операции, положение женщин, которые остались... Понимание того, что люди нуждаются в профессиональной помощи квалифицированных психологов, подтолкнуло нас к разработке ...такого законопроекта, — заявила Останина.

Фото: pixnio.com

Она подчеркнула, что такие службы должны присутствовать в каждом образовательном учреждении — «не один психолог на несколько школ, а это должно быть предусмотрено законом». По ее словам, проект разрабатывается уже год. Над ним трудятся ученые и эксперты.

Документ в ближайшее время внесут в Госдуму и отправят на отзыв в кабмин.

Напомним, в Казани семьям мобилизованных окажут бесплатную психологическую помощь, консультировать будут специалисты центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». Круглосуточно звонки принимаются по телефону: +7(843)277-00-00. Встретиться с психологами лично можно с 9.00 до 17.30 в отделениях «Доверия».

Елизавета Пуншева