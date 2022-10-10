В ООН считают ракетные удары по Украине неприемлемой эскалацией
Последние крупномасштабные ракетные удары России по городам Украины — «неприемлемая эскалация войны». Такой комментарий дал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
— Генеральный секретарь глубоко шокирован сегодняшними масштабными ракетными ударами ВС РФ по городам Украины <...>. Это представляет собой очередную неприемлемую эскалацию, — приводит ТАСС его заявление.
Сегодня президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о нанесении ударов по «объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Он предупредил, что при продолжения попыток проведения терактов на территории России ее ответы будут жесткими и по своим масштабам соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Минобороны России позже заявило, что достигло целей сегодняшнего удара по объектам Украины.
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