В Татарстане назначили полномочного представителя республики в Туркменистане

Руслан Кабиров вновь назначен полномочным представителем Татарстана в Туркменистане. Указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

На должность полномочного представителя Татарстана в Туркменистане Руслан Кабиров назначен на три года. Указ президента республики вступает в силу с 11 октября.

Фото: tatturkmen.tatarstan.ru

Пост полномочного представителя Татарстана в Туркменистане Руслан Кабиров занимает с 2016 года. Он родился 29 декабря 1984 года в Казани. В 2007 году окончил Академию управления ТИСБИ по специальности «Международные отношения». Обучался в Тишринском университете в Сирии, в Институте государственной службы им. Ли Кван Ю в Сингарупе, на Высших курсах иностранных языков МИД России, в РАНХиГС при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в Министерстве промышленности и торговли Татарстана специалистом отдела официального протокола. С декабря 2007-го по июль 2010 года — помощник министра промышленности и торговли республики.

С декабря 2009 по июль 2010 годы работал и.о. начальника отдела официального протокола Минпромторга Татарстана. С июля 2010 по сентябрь 2011 годы был помощником постоянного представителя РФ при Организации Исламская конференция в Джидде, Королевстве Саудовская Аравия. С мая 2012 года по октябрь 2016 года — первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

В конце сентября заместителем руководителя аппарата президента Татарстана — руководителем Департамента президента республики по вопросам внутренней политики назначен Руслан Мухарлямов.



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Татьяна Леухина