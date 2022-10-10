В AppStore стало доступно приложение «СБОЛ» для банковских операций

В AppStore снова стало доступно приложение «СБОЛ», позволяющее клиентам «Сбербанка» на операционной системе iOS использовать его сервисы, это подтверждает корреспондент «Реального времени».

Перейти на страницу скачивания можно, введя в поисковой строке в AppStore название разработчика iosPlatform.

Агрегатор для банковских операций «СБОЛ» выпустила компания «Открытые ИТ-решения» в середине августа. В «Сбербанке» рекомендовали использовать новое приложение клиентам, использующим устройства Apple, на которых еще не установлено приложение «Сбербанк Онлайн». В конце августа приложение удалили из магазина приложений.

Фото: realnoevremya.ru

В конце сентября из AppStore удалили приложение социальной сети «ВКонтакте». Пропали и другие приложения, входящие в экосистемы соцсети — «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ». Удалены программы всей экосистемы холдинга VK, включая почту Mail․ru.

Тогда же из магазина пропало приложение сервиса объявлений «Юла» и сервиса для покупки недвижимости «Домклик», а еще картографический сервис 2ГИС.

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Маргарита Головатенко