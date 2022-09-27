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Из AppStore пропали приложения «Юла» и «Домклик»

10:59, 27.09.2022
Из AppStore пропали приложения «Юла» и «Домклик»
Фото: pixabay.com

Из магазина AppStore пропало приложение сервиса объявлений «Юла» и сервиса для покупки недвижимости «Домклик». При этом приложение «Юлы» еще доступно в GooglePlay.

Вчера из AppStore удалили приложение социальной сети «ВКонтакте». Пропали и другие приложения, входящие в экосистемы соцсети — «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ». Удалены программы всей экосистемы холдинга VK, включая почту Mail․ru.

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Татьяна Леухина
ТехнологииITОбщество

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