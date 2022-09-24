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Картографический сервис 2ГИС удалили из AppStore

16:11, 24.09.2022
Картографический сервис 2ГИС удалили из AppStore
Фото: ru.wikipedia.org

Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания.

Основным владельцем сервиса является «Сбербанк», которому принадлежит 72% компании.

Фото: pixabay.com

Напомним, в апреле из AppStore для пользователей из России был удален музыкальный стриминговый сервис Spotify. В том же месяце из российского App Store пропало приложение TikTok.

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Максим Кокунин
ТехнологииITОбществоБизнес

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