Картографический сервис 2ГИС удалили из AppStore
Картографический сервис 2ГИС удалили из магазина приложений AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания.
Основным владельцем сервиса является «Сбербанк», которому принадлежит 72% компании.
Напомним, в апреле из AppStore для пользователей из России был удален музыкальный стриминговый сервис Spotify. В том же месяце из российского App Store пропало приложение TikTok.
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