Приложение «ВКонтакте» пропало из App Store

Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из AppStore, на это обратили внимание пользователи.

Приложение перестало выдаваться в поиске App Store, его нельзя обновить. Официальных заявлений по этому поводу в компании не делали.

Уже установленное приложение продолжает работать. «ВКонтакте» по-прежнему можно установить через Google Play.

Из AppStore пропали и другие программы из экосистемы соцсети — «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ». Удалены программы всей экосистемы холдинга VK, включая почту Mail․ru.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко