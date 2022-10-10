Россия создаст следственные управления в новых регионах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о создании следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, сообщает пресс-служба ведомства.



Бастрыкин также утвердил положения о созданных следственных управлениях.

Отмечается, что документ издан в целях осуществления полномочий в сфере уголовного судопроизводства в соответствии с российским законодательством.

Фото: realnoevremya.ru

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Еще глава государства подписал федеральные законы о ратификации договоров между Россией и этими регионами, а также указ об опубликовании текста Конституции с изменениями.

В целом абсолютное большинство жителей освобожденных территорий высоко оценивает легитимность референдума, прошедшего в их регионе с 23 по 27 сентября, согласно исследованию ВЦИОМ.

Известно, что новые регионы России смогут использовать все меры инфраструктурного меню Минстроя и программы комплексного развития территорий (КРТ).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко