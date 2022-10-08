Жители новых регионов России считают, что референдум прошел честно

Фото: днронлайн.рф

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поделился данными телефонного опроса, проведенного 4—5 октября по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), о восприятии жителями ДНР, ЛНР и отдельных территорий Херсонской и Запорожской областей референдумов о вхождении этих территорий в состав России.

В целом абсолютное большинство жителей освобожденных территорий высоко оценивает легитимность референдума, прошедшего в их регионе с 23 по 27 сентября. В опросе приняли участие 4 тыс. жителей освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей (по 1 тыс. респондентов в каждом регионе) в возрасте 18 лет и старше.

Фото: скриншот с сайта ВЦИОМ

В Донецкой и Луганской народных республиках считают, что референдум в их регионе прошел честно, без серьезных нарушений (по 98% среди определившихся с позицией). Среди опрошенных жителей Запорожской области показатель составляет 93%, в Херсонской области — 90%.



С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу их вхождения в состав России. За высказалось большинство жителей регионов. В Запорожской области идею поддержали 93,11% избирателей, в Херсонской области — 87,05%. В ЛНР этот показатель составил 98,42%, а в ДНР — 99,23%.



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Илина Хакимова