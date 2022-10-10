В России зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ

В России за год снизилось число заражение ОРВИ. Об этом сообщает RT.

Таким образом, за июль 2022 года выявлено 1,3 миллиона случаев острых инфекций верхних дыхательных путей. Это почти на миллион меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Врач-терапевт Людмила Лапа считает, что такая тенденция может быть связана с тем, что люди стали меньше обращаться за помощью к специалистам.

Фото: realnoevremya.ru

— Не знаю, считали это со случаями COVID-19 или нет, но могу сказать, что обращений стало меньше, потому что многие уже знают, как помогать себе, так как болеют острыми респираторными заболеваниями, постковидным синдромом по два-три раза. Все уже знают, какие меры нужно принимать для себя лично, какую принимать терапию, как себя вести в этой ситуации. Очень многие не обращаются к врачу и сами себя лечат. Это первый фактор, за счёт которого может уменьшиться (показатель. — RT). Также обращаться (к врачу. — RT) могут только те, кому нужен больничный лист, — отметилп она.

Напомним, что в России также падает заболеваемость коронавирусом. В Москве выявили минимум новых случаев заражения за сутки с 15 марта.

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Елизавета Пуншева