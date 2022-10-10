Коммерсант: 70% компаний отказались от новогодних праздников из-за их «несвоевременности»
Российские компании массово отказываются от проведения новогодних праздников — такие решения приняты в 70% предприятий из-за их «несвоевременности», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на организаторов корпоративных мероприятий и предпринимателей.
Традиционно к началу октября оказываются забронированы почти все места для проведения корпоративов, однако в этом году — лишь 40% площадок.
Директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук отмечает, что сейчас нет подтвержденных заказов на крупные новогодние мероприятия с выступлением артистов — по ее словам, такая ситуация отличается от обычной.
В начале октября в отдельных регионах прозвучали инициативы об отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных сил. В Минобороны назвали такие решения «преждевременными и ненужными».
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