Объем продукции сельского хозяйства в Татарстане достиг 189 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

За восемь месяцев 2022 года объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей Татарстана — сельхозорганизаций, населения, КФХ и ИП — составил, по предварительной оценке, 189 миллиардов рублей. Такие данные приводит Татарстанстат.

В сопоставимых ценах к январю — августу прошлого года объем продукции сельского хозяйства в Татарстане вырос на 18,2%. За август показатель увеличился по отношению к аналогичному периоду 2021-го на 94,2%.



В июле 2022-го увеличение объема продукции сельского хозяйства, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, оценивалось в 1,6%. В июне рост составлял всего 1% относительно аналогичного периода 2021-го.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по итогам января — июля объем продукции сельского хозяйства в Татарстане оценивался в 126 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах к уровню января — июля 2021 года он вырос на 0,6%.



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Татьяна Демина