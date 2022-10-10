Число браков в Татарстане сократилось на 1%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за восемь месяцев 2022 года зарегистрировали 16 301 брак. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился всего на 1%, следует из данных Росстата.

Татарстан по итогам января — августа текущего года стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству заключенных браков. На втором месте — Башкирия (15 309), на третьем — Нижегородская область (13 060), на четвертом — Самарская область (12 771), на пятом — Пермский край (10 750).

Наименьшее число пар за восемь месяцев поженилось в Марий Эл — 1 928. Это на 6,6% меньше, чем за январь — август 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом в ПФО за январь — август 2022 года зарегистрировали 110 436 браков. Это на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в Татарстане в августе текущего года брак заключили 3 491 раз. Это меньше, чем в аналогичном месяце 2021 года, на 4,9%.



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Татьяна Демина