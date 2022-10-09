В Татарстане в августе число браков почти в три раза превысило количество разводов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в августе 2022 года брак заключили 3 491 раз. Развелись за это время 1 315 пар, следует из данных Росстата. Таким образом, в августе число заключенных браков в 2,65 раза превысило количество разводов.

Число заключенных в августе браков в Татарстане оказалось меньше, чем в аналогичном месяце 2021 года, на 4,9%. В конце лета прошлого года в республике поженились 3 669 пар.

По количеству заключенных в августе 2022 года браков Татарстан занял первое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа. На второй строчке Башкирия (3 049), на третьей — Нижегородская область (2 776).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сократилось в Татарстане в августе 2022 года и число расторжений браков — на 3,5%. За аналогичный месяц прошлого года в республике официально распались 1 362 семьи.

По количеству зарегистрированных за август разводов Татарстан занимает третье место в ПФО. По этому показателю республику опередили Башкирия (1 719) и Самарская область (1 331).

Напомним, за 7 месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировали 12 810 браков. Это в полтора раза больше числа разводов, засвидетельствованных за этот же период, — 8 174.



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Татьяна Демина