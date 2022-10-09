Вооруженные силы ДНР очистили и заняли украинский опорный пункт возле Первомайского
Бойцы штурмовой группы 3 стрелкового батальона 100 гвардейской бригады вооруженных сил Донецкой Народной Республики после артподготовки смогли зачистить и занять оперный пункт ВСУ возле поселка Первомайское. Об этом сообщается в telegram-канале народной милиции ДНР.
— Штурмовая группа 3 стрелкового батальона 100 гвардейской бригады после артподготовки смогли занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского, — говорится в сообщении.
Также народная милиция ДНР опубликовала видеозапись с дрона, на которой запечатлены обстрелы позиций украинских боевиков. После артиллерийского обстрела силы ДНР заняли опорный пункт ВСУ.
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