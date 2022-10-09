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Вооруженные силы ДНР очистили и заняли украинский опорный пункт возле Первомайского

13:21, 09.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Вооруженные силы ДНР очистили и заняли украинский опорный пункт возле Первомайского
Фото: кадр видео народной милиции ДНР

Бойцы штурмовой группы 3 стрелкового батальона 100 гвардейской бригады вооруженных сил Донецкой Народной Республики после артподготовки смогли зачистить и занять оперный пункт ВСУ возле поселка Первомайское. Об этом сообщается в telegram-канале народной милиции ДНР.

— Штурмовая группа 3 стрелкового батальона 100 гвардейской бригады после артподготовки смогли занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского, — говорится в сообщении.

Также народная милиция ДНР опубликовала видеозапись с дрона, на которой запечатлены обстрелы позиций украинских боевиков. После артиллерийского обстрела силы ДНР заняли опорный пункт ВСУ.

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Артем Гафаров
Происшествия

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