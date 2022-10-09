В Татарстане выявили 328 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане выявили 328 случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных составляет 183 147, следует из данных федерального оперштаба.

В больницах за сутки оказались еще 38 татарстанцев. Выздоровели за это время 89 человек. Общее число вылечившихся в республике составляет 176 334.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Скончались от COVID-19 2 004 человека. Последний раз случай смерти от коронавируса в Татарстане зафиксировали 20 сентября.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 9 октября читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров