«Рубин» вырывается вперед в матче против хабаровского СКА

На табло 1:2. «Рубин» вырывается вперед в матче против хабаровского футбольного клуба СКА. Дубль Олега Иванова на 89 минуте матча дает шансы казанской команде прервать серию из трех поражений и вылета из Кубка России

Свой первый гол в матче Иванов забил на 12 минуте. Во втором тайме после пенальти игрокам СКА удалось сравнять счет.

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Артем Гафаров