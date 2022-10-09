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«Рубин» вырывается вперед в матче против хабаровского СКА

11:56, 09.10.2022
«Рубин» вырывается вперед в матче против хабаровского СКА
Фото: rubin-kazan.ru

На табло 1:2. «Рубин» вырывается вперед в матче против хабаровского футбольного клуба СКА. Дубль Олега Иванова на 89 минуте матча дает шансы казанской команде прервать серию из трех поражений и вылета из Кубка России

Свой первый гол в матче Иванов забил на 12 минуте. Во втором тайме после пенальти игрокам СКА удалось сравнять счет.

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Артем Гафаров
СпортФутбол Татарстан

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