«СКА-Хабаровск» сравнял счет в матче с «Рубином»

На 62-й минуте матча после пенальти хабаровский футбольный клуб СКА сравнял счет с казанским «Рубином». На табло — 1:1.

Казанцы смогли забросить один мяч в ворота оппонентов на 12-й минуте игры — отличился капитан команды Олег Иванов. После этого «Рубин» не смог реализовать ни одного голевого момента возле ворот СКА.

Напомним, что на матч казанский клуб вышел после трех поражений и вылета из Кубка России. После проигрыша «Волге» фанаты «Рубина» создали петицию с требованием отставки главного тренера Леонида Слуцкого.

СКА же подошел к матчу после серии из девяти побед.

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Артем Гафаров