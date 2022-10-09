Главное о коронавирусе на 9 октября: ситуация с COVID-19 остается напряженной, вирус продолжит мутировать

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцы по-прежнему могут привиться «Спутником V»

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 328 человек. Всего на 9 октября в республике зарегистрировано 183 147 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 176 334 человека, за последние сутки — 89. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 38 человек.

В Казани для вакцинации против СOVID-19 доступна двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Она есть во всех районах города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 20 сентября в Татарстане не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса. Общее число умерших от коронавируса в республике составляет 2 004.

Россияне устремились прививаться после появления назальной вакцины

За последние сутки в России выявили 18 819 случаев коронавируса, выздоровели 28 793 человека. Таким образом, число случаев заражения за все время выросло до 21 203 332, а выздоровевших — до 20 414 224. Госпитализировали за сутки 1 017 человек. Умерли за сутки 102 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 388 199 человек.

После появление назальной вакцины от коронавируса, количество желающих привиться возросло. Население спокойнее воспринимает такой вид вакцинации, чем инъекции, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Михаил Мурашко также сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России снижается в большинстве регионов, но, несмотря на это, ситуация по-прежнему остается напряженной. Министр здравоохранения указал на важность соблюдения профилактических мер и прохождения вакцинации.

Интраназальная вакцинация против COVID-19 стартовала в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Первыми таким способом вакцинировали желающих в Нижневартовске и Когалыме. До 12 октября планируется доставить специальные насадки для введения назальной вакцины во все медучреждения региона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев согласился с мнением эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове о том, что SARS-CoV-2 в ближайшее время не исчезнет и продолжит мутировать и циркулировать. По его словам, предсказать, как будет развиваться ситуация, с какой скоростью изменится вирус, сложно.

Россияне, которых отстранили от работы из-за того, что они отказались делать прививку против коронавируса, больше года борются за возвращение на рабочие места. За помощью они обратились к президенту страны, указав, что в государственных органах, силовых структурах и судах им не удается добиться решения вопроса. Граждане заявляют: запрет на работу невакцинированным продолжает действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Нижегородской, Сахалинской, Ульяновской, Самарской, Ярославской, Свердловской и других областях, пишет «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в России выполнили 154 тысячи тестов на наличие COVID-19. Всего в стране на 9 октября проведено более 314 миллионов лабораторных исследований на коронавирус.

Более 9 миллиардов инъекций вакцины против COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 621 241 866 раз, 6 556 907 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 694 214). На второй строчке — Индия (44 612 013), на третьей — Франция (35 983 605), на четвертой — Бразилия (34 707 233), на пятой — Германия (33 948 632).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 062 560). За ними следуют Бразилия (686 706), Индия (528 799), Россия (380 255, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 202).

За время пандемии в мире сделано 9 063 463 316 инъекций вакцины против коронавируса. Из них 74 923 474 выполнены за последние 28 дней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мире за последние 28 дней выявили 12 926 826 случаев заражения COVID-19. Наибольшее число заболевших за этот период выявили в ФРГ (1 496 382), Японии (1 452 582) и США (1 435 316), следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина