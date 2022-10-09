Главное о коронавирусе на 9 октября: ситуация с COVID-19 остается напряженной, вирус продолжит мутировать
Казанцы по-прежнему могут привиться «Спутником V»
За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 328 человек. Всего на 9 октября в республике зарегистрировано 183 147 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 176 334 человека, за последние сутки — 89. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 38 человек.
- В Казани для вакцинации против СOVID-19 доступна двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Она есть во всех районах города.
- С 20 сентября в Татарстане не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса. Общее число умерших от коронавируса в республике составляет 2 004.
Россияне устремились прививаться после появления назальной вакцины
За последние сутки в России выявили 18 819 случаев коронавируса, выздоровели 28 793 человека. Таким образом, число случаев заражения за все время выросло до 21 203 332, а выздоровевших — до 20 414 224. Госпитализировали за сутки 1 017 человек. Умерли за сутки 102 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 388 199 человек.
- После появление назальной вакцины от коронавируса, количество желающих привиться возросло. Население спокойнее воспринимает такой вид вакцинации, чем инъекции, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
- Михаил Мурашко также сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России снижается в большинстве регионов, но, несмотря на это, ситуация по-прежнему остается напряженной. Министр здравоохранения указал на важность соблюдения профилактических мер и прохождения вакцинации.
- Интраназальная вакцинация против COVID-19 стартовала в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Первыми таким способом вакцинировали желающих в Нижневартовске и Когалыме. До 12 октября планируется доставить специальные насадки для введения назальной вакцины во все медучреждения региона.
- Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев согласился с мнением эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове о том, что SARS-CoV-2 в ближайшее время не исчезнет и продолжит мутировать и циркулировать. По его словам, предсказать, как будет развиваться ситуация, с какой скоростью изменится вирус, сложно.
- Россияне, которых отстранили от работы из-за того, что они отказались делать прививку против коронавируса, больше года борются за возвращение на рабочие места. За помощью они обратились к президенту страны, указав, что в государственных органах, силовых структурах и судах им не удается добиться решения вопроса. Граждане заявляют: запрет на работу невакцинированным продолжает действовать в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Нижегородской, Сахалинской, Ульяновской, Самарской, Ярославской, Свердловской и других областях, пишет «Коммерсант».
- За минувшие сутки в России выполнили 154 тысячи тестов на наличие COVID-19. Всего в стране на 9 октября проведено более 314 миллионов лабораторных исследований на коронавирус.
Более 9 миллиардов инъекций вакцины против COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 621 241 866 раз, 6 556 907 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 694 214). На второй строчке — Индия (44 612 013), на третьей — Франция (35 983 605), на четвертой — Бразилия (34 707 233), на пятой — Германия (33 948 632).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 062 560). За ними следуют Бразилия (686 706), Индия (528 799), Россия (380 255, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 202).
- За время пандемии в мире сделано 9 063 463 316 инъекций вакцины против коронавируса. Из них 74 923 474 выполнены за последние 28 дней.
- В мире за последние 28 дней выявили 12 926 826 случаев заражения COVID-19. Наибольшее число заболевших за этот период выявили в ФРГ (1 496 382), Японии (1 452 582) и США (1 435 316), следует из подсчетов Университета Джонса Хопкинса.
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