Минздрав: люди лучше воспринимают назальную вакцину от COVID-19, чем в виде инъекции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

После появление назальной вакцины от коронавируса, количество желающих пройти вакцинацию, возросло. Население более спокойно воспринимает такой вид вакцинации, чем инъекции. Такими наблюдениями поделился министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает «ТАСС».



— Мы, общаясь с медицинскими работниками, констатируем, что население действительно лучше воспринимает [назальную вакцину], чем делать инъекцию. Проще ввести вакцину через нос, интраназально, через впрыск, и большое количество пациентов сразу же обратилось за ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции, — объяснил Мурашко.

Фото: Минздрав Татарстана

С 5 сентября жители Казани могут вакцинироваться от COVID-19 интраназальным способом. Только за первые четыре дня в начале сентября вакцинацию таким способом прошли 1 922 человека. По словам главы Минздрава, назальную вакцину от ковида также можно сочетать с вакцинацией от гриппа.

Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России снижается в большинстве регионов, однако ситуация по-прежнему остается напряженной.



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Илина Хакимова