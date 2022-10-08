«Ак Барс» дома проиграл «Барысу»

Фото: ХК "Ак Барс"

«Ак Барс» дома проиграл «Барысу» — казанская команда проигрывает уже третий раз подряд, на этот раз счет — 2:3.

Гости открыли счет первыми — шайбу после передач Батырлана Муратова и Аркадия Шесткакова забросил Самат Данияр. Нападающий хозяев Кирилл Петров сравнял счет, но затем счет казахстанской команды пополнили Адиль Бекетаев и Линден Вей.

Одну шайбу во втором периоде удалось отыграть нападающему «Ак Барса» Артему Галимову.

До этого казанцы дважды уступили «Автомобилисту» — последний матч с екатеринбуржцами завершился со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

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Маргарита Головатенко