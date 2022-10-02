Горячая линия Минобороны по вопросам мобилизации начнет работать 4 октября

Горячая линия Минобороны России для призывников начнет работать 4 октября. Об этом в пятницу сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

— Горячая линия для призывников начнет свою работу с 4 октября по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График приема звонков: вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское). Она предназначена для оперативного решения вопросов, возникающих у призывников и их родителей, — отметил Цимлянский.

Он также упомянул, что уже весной на горячую линию поступало множество звонков. На все вопросы дали исчерпывающие ответы, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

— Надеюсь, прямая линия уже стала механизмом прямого диалога между призывником, его родителями и министерством обороны, и хочу выразить уверенность, что только в открытом диалоге мы можем добиться прозрачности в призыве граждан, а в чем-то и совершенствования этого механизма, — рассказал он.

Напомним, что также жители Казани смогут проконсультироваться со специалистами Управления Роспотребнадзора по Татарстану по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Горячая линия будет работать с 3 по 14 октября. Позвонив, татарстанцы смогут узнать, как подготовиться к вакцинации и уберечь детей от инфекций.

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Елизавета Пуншева