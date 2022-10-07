В ряде квартир в доме на улице Воровского в Казани нет отопления

Фото: кадр видео/ТНВ

В некоторых квартирах в доме на улице Воровского в Казани нет отопления — жители жалуются на ледяные батареи, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



На этажах по четыре квартиры. Тепла нет именно в двух центральных. В квартирах даже холоднее, чем в подъезде, поскольку батареи на лестничных площадках — горячие.

В «УК ЖКХ Московского района», обслуживающей пятиэтажный дом на улице Воровского, говорят — тепло дали еще 28 сентября. Заявка от жителей на его отсутствие поступила 5 октября и сейчас в работе:

— В данном доме отопление полностью запущено. Есть точечные стояки, где на сегодняшний день остается завоздушенность. Этот воздух будет удален и, соответственно, отопление будет возобновлено в этих стояках, — рассказал главный инженер ООО «УК ЖКХ Московского района» Павел Карунин.

7 октября жители отметили, что батареи начали прогреваться, но полноценного тепла еще нет. Специалисты ЖКХ утверждают: после начала отопительного сезона наладка систем длится около двух недель. Если возникают проблемы, можно обратиться на горячую линию «Открытая Казань».

По состоянию на 1 октября в Татарстане запустили 3 082 котельные, что составляет 98,9%. Уже отапливаются 17 489 многоквартирных домов, или 99% жилищного фонда; 1 815 объектов культуры, или 94,4%; 330 объектов спорта и молодежи, или 93,2%; 169 объектов социальной защиты, или 99,4%.

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Маргарита Головатенко