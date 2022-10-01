В Татарстане начали отапливать 99% жилищного фонда

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Татарстане на сегодня во всех 45 муниципальных образованиях активно идет пуск тепла. Об этом сообщил на совещании в Доме Правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В республике запустили 3 082 котельные, что составляет 98,9%. Уже отапливаются 17 489 многоквартирных домов, или 99% жилищного фонда; 1 815 объектов культуры, или 94,4 %; 330 объектов спорта и молодежи, или 93,2%; 169 объектов социальной защиты, или 99,4%.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Тепло дали во все 3 286 объектов образования, в том числе 1 559 школ, а также 1 727 детских садов и 2 016 объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Сегодня в мэрии Казани рассказали, что отопление подключили в 848 объектах социальной сферы, что составляет 99,6% от плана. Среди них все детские сады и школы, объекты здравоохранения и учреждения культуры, 21 спортивная организация. Также отопление дали в 5 383 многоквартирных дома — это 97,98% от их общего количества.



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Татьяна Леухина