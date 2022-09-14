В Казани дали старт прокладке тоннеля метро — к работам приступил комплекс «Айсылу»
Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт комплексу «Айсылу» — машина приступила к прокладке тоннеля казанского метро. Об этом сообщается в telegram-канале главы республики.
Тоннель соединит улицу Ломжинскую и 10-й микрорайон. В будущем ветку планируется закольцевать до улицы Фучика.
Гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов на выездном заседании комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктуре на этой неделе сообщил, что в Казани к 2027 году завершится строительство первого пускового комплекса второй ветки метрополитена. «Казметрострой» уже завершил проходку второго участка от станции метро «Сахарова» («Тулпар») до станции метро «Ломжинская» («Зилант») общей протяженностью 2 200 метров.
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