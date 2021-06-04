Верховный суд Татарстана счел мягким приговор по делу «полицейского рабства»

Верховный суд Татарстана счел приговор по делу о «полицейском рабстве» мягким и направил его на новое рассмотрение. Таким образом, суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, которая просила отменить приговор и направить дело обратно в Аксубаевский райсуд РТ, сообщил «Реальному времени» представитель потерпевшего Андрей Сучков, сотрудничающий с организацией «Зона права».

В надзорном ведомстве считают, что экс-работника ОМВД по Нурлатскому району Динара Гафиятова должны были судить не только за использование рабского труда с использованием служебного положения (ст. 127.2 УК РФ), но и за превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Не признавший вину в этом преступлении бывший опер угрозыска Нурлата Динар Гафиятов был наказан 4 годами колонии общего режима в декабре 2020-го.



По версии Следкома и гособвинения, в мае 2019-го полицейский Гафиятов увез свидетеля по уголовному делу Идриса Садыкова в дом своего отца и на протяжении трех недель заставлял его работать в этом хозяйстве, избивая и угрожая в случае побега «повесить на него преступление». «За отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком», — вспоминал в суде потерпевший. Отпустили Садыкова, когда его сестра написала заявление в правоохранительные органы и стала требовать от силовиков принять меры к розыску.

В прениях гособвинитель запросил для подсудимого 14 лет колонии строгого режима, сам уволенный лейтенант и его адвокаты настаивали на оговоре и расписывали сладкую жизнь потерпевшего «раба». Как выяснило «Реальное время», в ближайшее время перед судом может предстать и отец осужденного Равиль Гафиятов. Ранее его дело было выделено в отдельное производство в связи с болезнью.

Маргарита Головатенко