КАМАЗ попал в санкционный список Польши

Польша ввела собственные санкции против 15 физических и 35 юридических лиц из России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине. В их числе оказался и КАМАЗ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на польское МВД.

В списке также оказались «Газпром», «Новатэк», «ФосАгро», «Акрон», «Лаборатория Касперского» и другие предприятия. Среди физлиц под санкции попали бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Вячеслав Кантор, Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов, Алексей Нечаев и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Им будет запрещен въезд в Польшу.

Кроме того, ограничения коснутся владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук, брата бизнесмена Михаила Гурциева Саит-Салама Гурциева, Евгения Касперского, жены Андрея Мельниченко Александры Мельниченко, основателя компании «1C» Бориса Нуралиева, члена правления «ФосАгро» Тимура Рашидова и бизнесмена Виктора Вексельберга. Помимо запрета на въезд в страну, им будет запрещено заключать сделки на территории Польши, а их активы заморозят.

Фото: pixabay.com

В начале апреля Великобритания внесла в санкционный список гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина. Сама компания попала в черный список Евросоюза еще в конце февраля.

Дарья Акимова