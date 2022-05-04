КАМАЗ попал в санкционный список Великобритании

Фото: Тимур Рахматуллин

Великобритания расширила антироссийские санкции, введя их против новых предприятий и физических лиц. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, ограничительные меры коснулись КАМАЗа, главы банка «Открытие» Михаила Задорнова и председателя правления «Совкомбанка» Дмитрия Гусева. В рамках новых ограничений компаниям запретят пользоваться услугами британских фирм в области пиара, бухгалтерского дела и консультирования по вопросу менеджмента. По словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны Квази Квартенга, британские компании составляли около 10% от всех иностранных фирм, оказывавших подобные услуги в России.

Кроме того, санкции введены против компании ВГТРК, помощника президента России Максима Орешкина, телеведущего Михаила Леонтьев, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина. Им будет запрещен въезд в страну, а их счета будут заморожены в случае обнаружения их в британских банках.

Фото: pixabay.com

В конце апреля санкции против КАМАЗа ввела Польша. В начале прошлого месяца гендиректор предприятия Сергей Когогин был внесен в санкционный список Великобритании. Сама компания попала в черный список Евросоюза еще в конце февраля.

Дарья Акимова