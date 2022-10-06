В строительной отрасли России работают около 11 млн специалистов — нужно еще около 1 млн

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани проходит II Международный строительный чемпионат. Здесь студенты и профессионалы соревнуются в трех дисциплинах: промышленное строительство, проектирование фармобъектов и управление строительным проектом, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



— На стройке такие работы выполняются часто, это имеет непосредственное отношение к строительству — все номинации без исключения. Задания не сказать, что сложные, но эксперты жюри проверяют качество вплоть до различных мелочей. Особое внимание уделяется соблюдению требований по охране труда и безопасности, — рассказал эксперт жюри Международного строительного чемпионата Рафаэль Аскаров.

Сейчас в строительной отрасли России работают около 11 млн специалистов. По подсчетам специалистов, нужно еще около 1 млн. Целями строительного чемпионата как раз являются развитие профессиональных навыков и рост числа квалифицированных специалистов.

II Международный строительный чемпионат начался в среду, 5 октября. Он будет длиться до 8 октября. После этого на территории «Казань Экспо» состоится Международная специализированная выставка-форум «Дорога-2022». Она будет проходить с 12 по 14 октября.

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Маргарита Головатенко