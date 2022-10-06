Ректор КФУ и министр по делам молодежи Татарстана вошли в состав совета по межнациональным отношениям

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Заместитель руководителя аппарата президента Татарстана — руководитель Департамента президента республики по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов, ректор КФУ Ленар Сафин, министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов вошли в состав совета при президенте республики по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Указ опубликован на официальном интернет-портале республики.



Из состава совета вывели экс-ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, сенатора от Татарстана Александра Терентьева, замглавы Росмолодежи Дамира Фаттахова.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в документе изложены в новой редакции наименования должностей членов совета. Указ подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сегодня.

В начале сентября новый ректор КФУ и экс-глава Миндортранса Татарстана Ленар Сафин вошел в состав Комиссии при президенте республики по содействию в развитии конкуренции.



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Татьяна Леухина