Ректор КФУ и министр по делам молодежи Татарстана вошли в состав совета по межнациональным отношениям
Заместитель руководителя аппарата президента Татарстана — руководитель Департамента президента республики по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов, ректор КФУ Ленар Сафин, министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов вошли в состав совета при президенте республики по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Указ опубликован на официальном интернет-портале республики.
Из состава совета вывели экс-ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, сенатора от Татарстана Александра Терентьева, замглавы Росмолодежи Дамира Фаттахова.
Также в документе изложены в новой редакции наименования должностей членов совета. Указ подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сегодня.
В начале сентября новый ректор КФУ и экс-глава Миндортранса Татарстана Ленар Сафин вошел в состав Комиссии при президенте республики по содействию в развитии конкуренции.
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