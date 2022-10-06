В Госдуме предложили изымать брошенные на границе машины россиян

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В законодательство необходимо внести изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, по истечении определенного срока. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

— Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы, — считает он.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Собственник оставленного автомобиля должен предъявить свои права на него лично. Такая мера сделает возможным изъятие брошенных автомобилей, передает «РИА Новости».

Ранее с инициативой изымать автомобили у уезжающих и страны и передавать их семьям мобилизованных выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В конце сентября вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщал, что на границе с Грузией скопилось 3,5 тысячи легковых автомобилей, а общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляло 4 891.



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Татьяна Леухина