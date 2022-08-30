Тайваньские военные впервые открыли огонь по дрону китайской армии

Тайваньские военные впервые открыли огонь по дрону Народно-освободительной армии Китая после его приближения к островам Цзиньмэнь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральное информационное агентство островного государства.

Уточняется, что дрон приблизился к острову Эрдань в 17.59 по местному времени (12.59 по мск), а в 18.00, после того как тайваньские военные произвели выстрел боевым снарядом, беспилотник развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

Стоит отметить, что ранее в случае приближения китайских дронов тайваньские военные выпускали предупредительные сигнальные ракеты или делали радиопредупреждения.

Фото: wikimedia.org

В начале августа делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла с двухдневным визитом на Тайвань. Всего в прибывшую группу вошли пять политиков, представляющих обе основные американские партии.

В ходе визита члены делегации прошла встреча с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, банкет от имени руководителя внешнеполитического ведомства Джозефа У, визитеры побывали в Законодательном юане. Напомним, визит совершается в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион и заранее он не анонсировался.



2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси уже посещала Тайвань. Это был первый визит американского политика такого высокого ранга за последние 25 лет. После этого вооруженные силы Китая объявили о проведении учений в шести акваториях в районе острова с 4 по 7 августа. В третий день масштабных учений народно-освободительная армия КНР направила к Тайваню 20 самолетов и 14 военных кораблей. На Тайване организовали воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы.



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Максим Кокунин