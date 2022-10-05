В Татарстане насчитывается более 100 производителей продукции халяль

Фото: правительство России

В Татарстане заметно расширяется производство и экспорт продукции халяль — сейчас в республике более 100 таких производителей, 20 компаний из них — экспортно ориентированные, о результатах работы АПК в регионе президент РТ Рустам Минниханов доложил председателю правительства Михаилу Мишустину.



В Татарстане поголовье крупного скота составляет 928 тыс., производится 540 тыс. т мяса. К концу года в республике будет произведено около 2 млн т молока. К октябрю этого года регион уже стал поставщиком 4,7 млн т минеральных удобрений, что на 14% больше, чем в 2021 году.

Михаил Мишустин подчеркнул важность экспортных поставок продукции региона: «Все логистические пути дают сейчас просто уникальные возможности».

Минниханов рассказал, что в Татарстане по итогам уборочной кампании собрали 5 млн тонн зерна, 1,65 млн тонн сахарной свеклы, более 800 тыс. тонн картофеля и 260 тыс. тонн овощей.



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Маргарита Головатенко