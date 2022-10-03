В Татарстане зафиксировали 3,6 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за январь — август текущего зарегистрировали 3 635 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Такие данные приводит Генеральная прокуратура России.

Татарстан по количеству выявленных за восемь месяцев преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, занимает 8-е место среди регионов России. На первом месте Москва — более 7 тысяч подобных деяний.

В числе десятки антилидеров по зарегистрированным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, также оказались Челябинская область (4 954), Краснодарский край (4 950), Московская область (4 783), Санкт-Петербург (4 518), Ростовская область (3 935) и Самарская область (3 667), а также Свердловская область (3,5 тысячи) и Башкирия (2 6780).

Источник: портал правовой статистики

Наименьшее число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за январь — август зарегистрировали в Ненецком автономном округе. По данным Генпрокуратуры, там выявили 19 таких деяний.

Напомним, с января по август текущего года в Татарстане зарегистрировали 35 391 преступление. Республика по их количеству занимает седьмое место среди регионов России. Подробнее — в материале «Реальное время».

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Татьяна Демина