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В Госдуму внесли законопроект об отсрочке для ухаживающих за детьми-инвалидами

22:14, 04.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Госдуму внесли законопроект об отсрочке для ухаживающих за детьми-инвалидами
Фото: flickr.com

В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для обоих родителей, ухаживающих за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Законопроект внесли в палату депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» и лидер партии Сергей Миронов.

В пояснительной записке к документу сказано, что в случае мобилизации одного из родителей «лицо <…> будет вынуждено оставить трудовую деятельность, что повлечет за собой невозможность ухода за ребенком-инвалидом».

Авторы законопроекта считают, что в отношении таких семей следует предусмотреть законодательные меры о праве отсрочки от призыва на военную службу для обоих родителей.

На днях депутаты Государственной думы отозвали с рассмотрения крупный законопроект, который предлагал ввести сразу несколько вариантов социальной и материальной поддержки мобилизованных. Причины такого решения неизвестны, но не исключается, что текст хотят отправить на доработку, чтобы внести его на рассмотрение заново.

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Маргарита Головатенко
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