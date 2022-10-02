Депутаты Госдумы отозвали законопроект о помощи мобилизованным

Депутаты Государственной думы отозвали с рассмотрения крупный законопроект, который предлагал ввести сразу несколько вариантов социальной и материальной поддержки мобилизованных. Причины такого решения не известны, но не исключается, что текст хотят отправить на доработку, чтобы внести его на рассмотрение заново.

В частности, законопроект предлагал установить всем мобилизованным единовременную выплату в 300 тысяч рублей, освободить на период службы от оплаты процентов по кредитам и ипотеке, предоставить компенсацию расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ в размере 50%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, предлагаемый проект закона предлагал установить ежемесячное пособие до 3 лет для детей мобилизованных россиян, а также пособие их беременным женам; освободить мобилизованных от имущественного налога, компенсировать половину стоимости ОСАГО и освободить мобилизованных от платы за присмотр и уход при получении их детьми дошкольного образования.

Также депутаты предлагали ввести отсрочку от призыва в рамках мобилизации граждан, которые являются единственными специалистами в сельской местности. Помимо этого, предлагалось ввести отсрочку от призыва одному родителю, брату или сестре ребенка-инвалида, в случае, если родственник является единственным кормильцем в семье.

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Артем Гафаров