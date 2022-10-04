В МИД заявили о приверженности заявлению о недопустимости ядерной войны

Россия полностью привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны, сказано в обращении директора ДНКВ МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.



— Одной из важнейших задач считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав. Россия привержена ему в полной мере, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: pxhere.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре заявлял, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно. Представитель Кремля добавил, что Москва вновь может предложить всем ознакомиться с ядерной доктриной РФ, где «все написано».



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Маргарита Головатенко