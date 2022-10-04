Казанский «Водоканал» купит телефоны с возможностью анонимного вызова и 60-сантиметровые мониторы

В списке — 18 мониторов, по шесть телефонов и системных блоков

Казанское МУП «Водоканал» продолжает тратить деньги на собственные нужды — на этот раз, как выяснило «Реальное время», предприятие Андрея Егорова собирается закупить компьютеры и телефоны на 481 тысячу рублей.

В список необходимой техники входят шесть системных блоков стоимостью по 24 тысячи рублей каждый с четырехъядерным процессором и SSD-накопителем объемом не меньше 240 Гб. Далее идут 18 IPS-мониторов с диагональю 23,8 дюйма (60,4 сантиметра) по 16 тысяч рублей.

«Водоканалу» также требуются телефоны: два по 15 тысяч рублей и четыре — по 4 тысячи. Более дорогие должны иметь экран и клавиатуру, технологию определения номера Caller ID, CNG (генератор комфортного шума), записные книги, возможность анонимного вызова и запись разговора, поддержку стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess) и т.д. Таких требований к более дешевым нет, только Caller ID, кнопки с экраном и наличие конференц-связи.

Фото: yandex.ru/maps

Поставить товар должны в головной офис предприятия на улице Горького, дом 34 в течение 20 рабочих дней после заключения контракта. Вся техника обязана быть новой со всей необходимой документацией.

Миллионы на систему видеонаблюдения и полива, такси, спецодежду

«Реальное время» уже рассказывало, что «Водоканал», три четверти сетей которого находятся в состоянии высокого износа, тратит значительные суммы на собственные нужды. Так, с 2019 года предприятие направило на закупку спецодежды свыше 82,6 млн рублей — только в этом году МУП потратило на это почти 31,4 млн рублей.

Фото: kzn.ru

Кроме того, «Водоканал» выделил на услуги такси по перевозке своих сотрудников по Казани 3,17 миллиона рублей. В прейскуранте указано, что услуги такси рассчитаны на 11,3 тысячи посадок и 76 тысяч км. На оплату километров отводится почти 1,8 миллиона рублей, а остальные 1,37 миллиона — на посадки. Таким образом, один километр оценивается в 23,76 рубля, а одна посадка — в 121,33 рубля.

Еще 1,5 миллиона рублей предприятие предусмотрело на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей для обеспечения своих нужд. В списке десять автомобилей: Hyundai Tucson и четыре Hyundai Santa Fe, Volkswagen Touareg, Toyota Corolla, Mitsubishi Pajero и два Kia Sorento.

Еще недавно казанское МУП решило приобрести систему видеонаблюдения для обеспечения своих нужд — потратить на эти цели предприятие готово 908 тысяч рублей. А также дорогую систему автополива — ее «Водоканал» оценил в 2,3 миллиона рублей. В качестве обоснования необходимости установки системы для обеспечения равномерного и регулярного полива территории казанского «Водоканала» на ул. Горького, 34 указана производственная программа. Какая именно — не уточняется.

«Инвестпрограмма «Водоканала» при этом исчерпана, больше взять неоткуда»

При этом предприятию по-прежнему не хватает денег на ремонт сетей. Этот вопрос опять подняли после очередной аварии на третьем северном коллекторе в сентябре, из-за которой затопило улицы в Ново-Савиновском районе Казани. Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что «наши сети изношены хуже ржавого дуршлага», и вновь заговорил о необходимости федеральной программы по замене сетей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив) Источник : https://realnoevremya.ru/news/261629-vodokanal-v-kazani-obyavil-tender-na-remont-kollektora-na-pr-yamasheva

— Инвестпрограмма «Водоканала» при этом исчерпана, больше взять неоткуда. Хорошо, что проходят аварии без жертв. Но наши сети изношены хуже ржавого дуршлага. Нужна федеральная программа по замене сетей! Мы очень сильно отстаем. Казалось бы, знаем проблему. Но одного нашего знания и желания мало! Только на северный коллектор нужны 6 млрд рублей. Где взять эти деньги? Хотя Казань собирает по 175 млрд рублей налогов. Просим вернуть нам эти средства на программы по ремонту сетей, — пожаловался на «деловом понедельнике» казанский мэр.

Дарья Пинегина